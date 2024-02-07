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12:12, 7 февраля 2024Среда обитания

Одна из самых «зеленых» стран Европы не сможет отказаться от газа

Минэк Нидерландов: Голландия не откажется от газа и после 2050 года

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Нидерланды не смогут отказаться от природного газа к середине века. О зависимости одной из самых «зеленых» стран Европы от грязных энергоресурсов заявил посланник по энергетике Министерства экономики и климатической политики королевства Фредерик Висселинк в кулуарах конференции India Energy Week на Гоа. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Для того чтобы достичь нулевого уровня вредных выбросов, Голландии придется повысить эффективность захвата углерода, либо найти иные экологически чистые источники энергии, считает посланник королевства по климатическим вопросам.

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В 2021 году на международном климатическом саммите Организации Объединенных Наций (ООН) COP26 была поставлена цель сдержать рост глобальных температур ниже 1,5 градуса по Цельсию и снизить глобальные выбросы метана на 40 процентов к 2030 году. Также к концу десятилетия планируется прекратить добычу ископаемого топлива. Кроме того, в ООН считают возможным к этому сроку утроить мощности возобновляемых источников энергии и в два раза повысить эффективность их использования во всем мире, а к 2050 году — достичь нулевых выбросов углекислого газа (CO2).

Отвыкать от ископаемого топлива мир, однако, не спешит. Ранее в ООН спрогнозировали, что к концу десятилетия страны-участники Парижского договора только удвоят объемы добычи нефти и газа. По сведениям организации, мировая добыча угля будет расти до 2030 года, а нефти и газа — до 2050-го. Такими темпами предотвратить рост среднемировой температуры невозможно, констатировали специалисты.

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      Виктория Клабукова
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