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01:14, 8 февраля 2024Ценности

51-летняя телеведущая снялась в купальнике и была обругана в сети

Фото: @teresagiudice

Американская телеведущая и писательница Тереза Джудиче поделилась новыми фото с отдыха и была обругана в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя знаменитость снялась в корсетном фиолетово-зеленом купальнике с глубоким декольте и молнией. При этом она надела черные солнцезащитные очки и в качестве украшений выбрала небольшие сияющие серьги и кольцо.

Подписчики обратили внимание на одну деталь на данном снимке, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Это настолько плохо, что мы теперь должны смотреть на твои огромные губы», «Что-то не так с губами», «С каждый годом она становится похожа на куклу», «Купальник слишком маленький, а губы слишком большие!», «Пожалуйста, отстань от себя», — высказывались они.

В январе пользователи сети обругали ассирийско-американскую телеведущую и бизнесвумэн Ларсу Пиппен за вульгарную позу на фото с отдыха. Тогда 49-летняя знаменитость поделилась кадром, на котором позировала перед камерой в черном бикини, широко раздвинув ноги.

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      Карина Черных
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