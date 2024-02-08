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18:13, 8 февраля 2024Интернет и СМИ

Посетившая США популярная российская блогерша раскрыла недостатки страны

Посетившая США блогерша Анохина заявила, что в стране небезопасно и много мусора
Гарлемский район Нью-Йорка

Гарлемский район Нью-Йорка. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Популярная российская тиктокерша Елизавета Анохина, ранее посетившая США, раскрыла недостатки страны. Впечатлениями от Америки она поделилась в интервью блогерше Дине Саевой, ролик вышел на YouTube.

По словам Анохиной, в США куда менее развита сфера обслуживания, чем в России. «Плюс я очень люблю гулять, а там гулять небезопасно. И там очень много мусора», — также рассказала она о стране.

Блогерша заявила, что не смогла бы жить в Америке. Вместе с тем Анохина отметила, что ей нравится периодически ездить в США.

Елизавета Анохина — 16-летняя российская блогерша и певица. В детстве выступала телеведущей на каналах Муз-ТВ и «Карусель». На ее аккаунт в TikTok подписано более 40 миллионов пользователей.

Ранее российский YouTube-блогер Энтони Юлай (настоящее имя — Антон Ульянов), учившийся в США, сравнил вузы в двух странах. Он рассказал, что в американском вузе учебный год длится меньше, а студентам вместо баллов ставят проценты.

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      Маргарита Щигарева
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