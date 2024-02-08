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20:09, 8 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом по делу об отравлении 112 выпускников школ

В Петербурге россиянин пойдет под суд по делу об отравлении 112 выпускников

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге предстанет перед судом российский предприниматель Вадим Лакшин, обвиняемый в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Об этом в четверг, 8 февраля, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.

По данным следствия, с 24 по 25 июня 2023 года в ходе проведения выпускных вечеров для выпускников нескольких гимназий и школ 112 человек получили отравления после того, как перекусили оливье с золотистым стафилококком, цезарем, галантином и лососем с кишечной палочкой. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Следствие полагает, что глава пищевого предприятия не осуществил должный контроль за деятельностью подчиненных и не принял мер к устранению нарушений санитарных норм, допустив до работы людей, являвших носителями возбудителя кишечной инфекции, вирусной этиологии и других болезней.

23 ноября стало известно, что в пельменях, продаваемых в России, обнаружили кишечную палочку, листерию и сальмонеллу.

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      Владимир Седов
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