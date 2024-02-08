Белгородский губернатор призвал жителей укрыться во время ракетной опасности

Губернатор Гладков: в Белгороде запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запустилась сирена ракетной опасности, жителям необходимо укрыться в безопасном месте. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — отметил он.

Глава области призвал жителей укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Находящихся на улице граждан он попросил спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ранее 8 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область. «Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет», — пояснил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.