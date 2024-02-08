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14:06, 8 февраля 2024Россия

Белгородский губернатор призвал жителей укрыться во время ракетной опасности

Губернатор Гладков: в Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

В Белгороде и Белгородском районе запустилась сирена ракетной опасности, жителям необходимо укрыться в безопасном месте. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — отметил он.

Глава области призвал жителей укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Находящихся на улице граждан он попросил спуститься в укрытие или другое безопасное место.

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