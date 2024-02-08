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12:17, 8 февраля 2024Россия

ВСУ обстреляли Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет», — пояснил он.

В результате атаки жилой дом получил частичные повреждения, энергоснабжение нарушено. На место прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб.

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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в населенных пунктах Шебекино и Новая Таволжанка Белгородской области с июня 2023 года из-за обстрелов Вооруженных сил Украины были повреждены тысячи жилых строений. По словам Гладкова, точное число поврежденных домов — 4 475.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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