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11:09, 8 февраля 2024Мир

У Байдена нашелся план Б после провала законопроекта о помощи Украине

Белый дом примет меры после блокировки Конгрессом проекта о границе и помощи ВСУ

Фото: Go Nakamura / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена примет односторонние исполнительные меры по сдерживанию нелегальной миграции из-за блокировки Конгрессом законопроекта о южной границе и помощи Украине. О том, что у Байдена нашелся запасной план после провала законопроекта, сообщает NBC News.

По словам двух американских чиновников, такие меры в Белом доме обсуждались уже несколько месяцев, однако администрация Байдена надеялась на одобрение проекта Конгрессом. После блокировки предложенных мер Республиканской партией разработка односторонних инструментов для решения кризиса на южной границе продолжается.

«Сегодня республиканцы в Конгрессе решили поставить партийную политику выше национальной безопасности и проголосовали против того, что, по словам пограничников, им нужно. Никакие регулирующие действия не смогут дать тот же эффект, какой бы дало двухпартийное соглашение о национальной безопасности», — заявил представитель Белого дома.

Оба чиновника отметили, что односторонние меры администрации президента — это план Б на случай отсутствия компромисса.

7 февраля в Когнрессе США был заблокирован законопроект о выделении 60 миллиардов долларов помощи Украине и разрешении кризиса на границе с Мексикой.

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      Лина Пивоварова
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