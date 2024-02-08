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15:20, 8 февраля 2024Среда обитания

Названы мегаполисы России с выгодным загородным жильем

«Яндекс»: Омск возглавил рейтинг городов России с выгодным частным жильем

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Частный дом площадью 163 квадратных метра в Омске обойдется покупателю не дороже 80-метровой квартиры. Этот город возглавил рейтинг городов России с самым выгодным индивидуальным жильем, составленный аналитиками «Яндекс Недвижимости», пишет «Комсомольская правда».

Для сравнения взята квартира площадью 80 квадратных метров. Второй в рейтинге идет Казань — там ценник на подобную квартиру тот же, что и на дом вдвое больше площадью. Далее следует Красноярск с площадью частного дома в 149 «квадратов». Среди других мегаполисов, где загородный дом окажется не дороже квартиры, названы Новосибирск, Волгоград, Нижний Новгород, Челябинск и Калининград.

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По подсчетам компании, за 2023 год число запросов на покупку собственного дома выросло на 22 процента. Крупные застройщики выходят на загородный рынок и инвестируют в инфраструктуру поселков, заключили эксперты.

Ранее россиян предупредили о недостатках индивидуальных застроек. Серьезным минусом окажутся большие расходы на содержание и эксплуатацию дома. Правда, эти траты можно сократить, если приобретать типовые дома от застройщиков.

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      Виктория Клабукова
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