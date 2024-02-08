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20:39, 8 февраля 2024Забота о себе

Диетолог перечислила три вредных любимых россиянами с детства блюда

Диетолог Соломатина: солянка и котлеты вредны из-за высокой жирности

Фото: Ignat Kushanrev / Unsplash

Некоторые любимые россиянами с детства блюда вредны для здоровья из-за высокой жирности, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Опасные популярные блюда она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

Соломатина рассказала, что вредны могут быть мясные супы, сваренные на костях, мясе неизвестного происхождения или с добавлением копченостей, колбасной продукции — например, калорийная и жирная солянка. Ее диетолог порекомендовала заменить овощными супами. Злоупотреблять, по ее словам, не стоит и котлетами.

«При частом употреблении блюд, в которых сочетаются мясо и жир, может подскочить уровень холестерина. Продолжительное употребление котлет способно вызвать проблемы в работе некоторых внутренних органов, в частности желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы», — объяснила она.

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Одним из самых вредных любимых россиянами блюд Соломатина назвала жареную картошку, поскольку у нее высокий гликемический индекс — это значит, что она приводит к повышению уровня сахара в крови. Частое употребление жареной картошки грозит проблемами с кровообращением, воспалительными процессами в организме, образованием тромбов.

По словам врача, слишком много жира также содержится в плове. Кроме того, Соломатина посоветовала отказаться от частого употребления макарон с сосисками.

Ранее диетолог Эмили Лиминг подсказала способ поддержать здоровье сосудов и артерий. По ее словам, капуста кимчи, бобовые и еще несколько доступных продуктов помогают снизить уровень «плохого» холестерина в организме.

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      Александра Лисица
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