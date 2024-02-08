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15:52, 8 февраля 2024Культура

Disney назвала дату выхода продолжения самых популярных мультфильмов

Disney заявила, что «История игрушек 5» и «Холодное сердце 3» выйдут в 2026 году

Кадр: мультфильм «Холодное сердце 2»

Компания The Walt Disney объявила даты выхода продолжения самых популярных мультфильмов, а именно «Истории игрушек» и «Холодного сердца». Об этом сообщает Comicbook.

По словам гендиректора Disney Боба Айгера, релиз «Холодного сердца 3» и «Истории игрушек 5» запланирован на 2026 год.

Ранее сообщалось, что кинокомпания Lucasfilm начнет снимать полнометражный фильм «Мандалорец и Грогу» в июне. Съемочный процесс стартует 17 июня в Лос-Анджелесе, США. Подробности сюжета картины не раскрываются, однако указывается, что история будет выстраиваться вокруг взаимоотношений двух героев.

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      Варвара Кошечкина
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