Disney назвала дату выхода продолжения самых популярных мультфильмов

Disney заявила, что «История игрушек 5» и «Холодное сердце 3» выйдут в 2026 году

Компания The Walt Disney объявила даты выхода продолжения самых популярных мультфильмов, а именно «Истории игрушек» и «Холодного сердца». Об этом сообщает Comicbook.

По словам гендиректора Disney Боба Айгера, релиз «Холодного сердца 3» и «Истории игрушек 5» запланирован на 2026 год.

Ранее сообщалось, что кинокомпания Lucasfilm начнет снимать полнометражный фильм «Мандалорец и Грогу» в июне. Съемочный процесс стартует 17 июня в Лос-Анджелесе, США. Подробности сюжета картины не раскрываются, однако указывается, что история будет выстраиваться вокруг взаимоотношений двух героев.