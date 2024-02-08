В Госдуме допустили наличие импортных яиц на свалке в Омске

Депутат Диденко заявил, что яйца на свалке Омска могли быть импортными

Куриные яйца на свалке в Омске могли быть импортными. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко в разговоре с «Известиями».

«Не исключено, что выброшенные на свалку яйца могли быть импортным товаром, который не попал в розницу», — допустил он. Депутат пояснил, что на это указывает отсутствие на яйцах российских маркировочных знаков. Кроме того, в Россельхознадзоре отметили, что товар не имел данных о производителях.

В связи с этим Госдума призвала Генпрокуратуру провести проверку по данному факту.

Ранее стало известно, что виновнику свалки из яиц в Омске грозит штраф в размере до 400 тысяч рублей.

Нелегальную свалку из сотен куриных яиц нашли 5 февраля в поселке Чкаловский в Октябрьском округе Омска.