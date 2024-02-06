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18:35, 6 февраля 2024Среда обитания

В России нашли огромную свалку куриных яиц. Почему их решили выбросить?

РЭО: виновника свалки из куриных яиц под Омском могут оштрафовать на ₽400 тыс.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Нелегальную свалку из сотен куриных яиц нашли в поселке Чкаловский в Октябрьском округе Омска. О ней рассказал местный житель и записал видео, которое впоследствии распространилось в соцсетях.

На опубликованных кадрах видны сотни паллет куриных яиц, почерневших от времени. Авторы публикации отметили высокую стоимость продукта. Мэрия российского города, в свою очередь, попросила уточнить координаты свалки в комментариях под постом.

Яйца со свалки пытались сжечь

В региональном Россельхознадзоре подтвердили существование свалки: ориентировочно она находится по адресу улица 3-я Молодежная, 18/5. Специалисты управления ветеринарии выезжали на место для проведения обследования, а также взяли пробы яиц на предмет инфекций и болезней.

«Эти яйца находятся в состоянии полураспада. Явно несвежие, со следами тления. Их, видимо, пытались сжечь, но недожгли. Состояние яиц далеко не пригодно к употреблению», — сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Сейчас специалисты вместе с сотрудниками правоохранительных органов пытаются установить, кто складировал продукцию. Написаны обращения в прокуратуру и администрацию.

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Виновнику свалки грозит штраф до 400 тысяч рублей

В Российском экологическом операторе (РЭО) сообщили, что виновнику гигантской свалки куриных яиц грозит штраф до 400 тысяч рублей.

«Обязанность по ликвидации несанкционированных свалок возлагается на собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, а в случае установления конкретного лица, причинившего вред компонентам окружающей среды, — на такое лицо», — пояснил глава РЭО Денис Буцаев.

Отмечается, что до 400 тысяч рублей придется заплатить юридическому лицу, однако если организатором окажется физическое лицо, то ему придется заплатить пять тысяч рублей.

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      Варвара Кошечкина
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