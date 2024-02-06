Раскрыта сумма штрафа виновнику гигантской свалки яиц

РЭО: виновнику гигантской свалки куриных яиц под Омском грозит штраф в ₽400 тыс.

Виновнику гигантской свалки куриных яиц, которую обнаружили в Омской области, грозит штраф до 400 тысяч рублей. Сумму взыскания раскрыли в Российском экологическом операторе (РЭО), передает «Прайм».

«Обязанность по ликвидации несанкционированных свалок возлагается на собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, а в случае установления конкретного лица, причинившего вред компонентам окружающей среды, — на такое лицо», — пояснил глава РЭО Денис Буцаев.

В компании уточнили, что до 400 тысяч рублей придется заплатить юридическому лицу. Если организатором свалки окажется физическое лицо — штраф будет достигать пяти тысяч рублей. Сбрасывать такие отходы в воду и на землю запрещено федеральным законом «Об охране окружающей среды», добавил Буцаев.

5 февраля в поселке Чкаловский в Октябрьском округе Омска нашли нелегальную свалку из сотен куриных яиц. О свалке рассказал местный житель и записал подтверждающее видео, которое впоследствии распространилось в соцсетях. На кадрах можно было заметить сотни палет куриных яиц, почерневших от времени.