Звезда «Фабрики звезд» описал участие в шоу словами «бегали с голым задом»

Российский певец, звезда четвертого сезона культового музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Доминик Джокер (настоящее имя — Александр Бреславский) вспомнил, что происходило на съемках проекта. В эфире шоу «МузLOFT», запись которого доступна на Rutube, он описал участие в передаче словами «бегали с голым задом».

По словам Джокера, первые три недели съемок «Фабрики звезд» он и другой участник проекта, рэпер Тимати, постоянно нарушали правила. «Мы бегали с голым задом под камерами, то есть у нас не было тогда никаких запретов. (...) Мы не вставали утром к [педагогу, фитнес-инструктору] Ольге Слуцкер на занятия», — вспомнил он.

Певец добавил, что руководство шоу первое время ругало их за поведение на съемках. Однако когда спустя три недели после старта «Фабрики звезд» создатели увидели, что благодаря выходкам Джокера и Тимати у передачи высокие рейтинги, они перестали отчитывать участников.

Ранее известная поп-исполнительница Юлианна Караулова рассказала, что певица Алла Пугачева однажды назвала ее наглой во время съемок пятого сезона «Фабрики звезд». Она также вспомнила другой связанный с артисткой случай.