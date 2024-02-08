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09:17, 8 февраля 2024Интернет и СМИ

Звезда «Фабрики звезд» описал участие в шоу словами «бегали с голым задом»

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский певец, звезда четвертого сезона культового музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Доминик Джокер (настоящее имя — Александр Бреславский) вспомнил, что происходило на съемках проекта. В эфире шоу «МузLOFT», запись которого доступна на Rutube, он описал участие в передаче словами «бегали с голым задом».

По словам Джокера, первые три недели съемок «Фабрики звезд» он и другой участник проекта, рэпер Тимати, постоянно нарушали правила. «Мы бегали с голым задом под камерами, то есть у нас не было тогда никаких запретов. (...) Мы не вставали утром к [педагогу, фитнес-инструктору] Ольге Слуцкер на занятия», — вспомнил он.

Певец добавил, что руководство шоу первое время ругало их за поведение на съемках. Однако когда спустя три недели после старта «Фабрики звезд» создатели увидели, что благодаря выходкам Джокера и Тимати у передачи высокие рейтинги, они перестали отчитывать участников.

Ранее известная поп-исполнительница Юлианна Караулова рассказала, что певица Алла Пугачева однажды назвала ее наглой во время съемок пятого сезона «Фабрики звезд». Она также вспомнила другой связанный с артисткой случай.

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      Олег Давыдов
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