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13:15, 8 февраля 2024Наука и техника

Объяснено появление катастрофического разлома в США

Tectonics: катастрофический разлом в США появился 55 миллионов лет назад
СюжетЗемлетрясение в США

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Ученые объяснили появление зоны разломов Сиэтла, которые потенциально могут вызвать катастрофическое землетрясение. Результаты исследования опубликованы в журнале Tectonics.

Разлом Сиэтла представляет собой зону множественных неглубоких разломов, рассекающих низменность Пьюджет-Саунд в штате Вашингтон (США). В настоящее время он активен из-за продолжающейся тектонической деформации на западе и на юге. Исследование предполагает, что около 55 миллионов лет назад цепочка вулканических островов врезалась в Северо-Американскую плиту, при этом одна часть была затянута под кору в результате субдукции, а другая надвинулась на нее. Этот процесс подготовил геологическую основу для современного разлома Сиэтла.

В настоящее время штат Вашингтон лежит недалеко от зоны субдукции Каскадия, где плотная океаническая кора затягивается под континент. В 1700 году разрыв зоны субдукции протяженностью примерно 1000 километров вызвал мощное землетрясение магнитудой от 8,7 до 9,2, а меньшие землетрясения сотрясали регион на протяжении 1900-х годов. Сам разлом Сиэтла возник в 923-924 годах нашей эры.

Ранее специалисты Геологической службы США предсказали, что почти 75 процентов территории США могут испытать разрушительные землетрясения. Ученые выявили около 500 новых разломов, которые могут инициировать опасную сейсмическую активность.

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      Александр Еникеев
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