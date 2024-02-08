В Евросоюзе заявили об отсутствии «волшебной палочки» для помощи Украине

Боррель: у ЕС нет «волшебной палочки», чтобы передать Украине больше снарядов

У Евросоюза (ЕС) нет волшебной палочки, которая помогла бы передать Украине больше боеприпасов. Об этом заявил глава внешнеполитической службы объединения Жозеп Боррель, передает украинский телеканал «Рада».

Он отметил, что организация опустошила свои запасы, отправив имеющиеся у нее снаряды Киеву. «Наши вооруженные силы задерживают пополнение собственных складов, чтобы сначала заполнить ваши», — сообщил Боррель.

Он уточнил, что обещанный к весне один миллион боеприпасов Украина получит до конца года, а к марту ей смогут передать порядка 550-600 тысяч снарядов. «Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки», — пояснил глава европейской дипломатии.

Ранее представитель Минобороны Германии Арне Коллатц заявил, что страна достигла границ возможного в поставке боеприпасов Украине, потому что исчерпала все производственные мощности. По его словам, немецкая промышленность не сможет удовлетворить потребности Киева после прекращения американской военной помощи, так как они слишком велики.