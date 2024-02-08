Госдеп оценил решение Зеленского уволить Залужого

Госдеп США: увольнение Зеленским Залужного является суверенным решением Киева

В Госдепартаменте США оценили решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил замруководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател, передает ТАСС.

Пател назвал это «суверенным решением Киева» и от лица американской администрации отказался публично давать какие-либо оценки произошедшему.

«Речь идет о суверенном решении правительства Украины. И я уступлю им (должностным лицам в Киеве — прим. «Ленты.ру») возможность говорить об этом», — сказал Ведант Пател.