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21:43, 8 февраля 2024Мир

Госдеп оценил решение Зеленского уволить Залужого

Госдеп США: увольнение Зеленским Залужного является суверенным решением Киева

В Госдепартаменте США оценили решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил замруководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател, передает ТАСС.

Пател назвал это «суверенным решением Киева» и от лица американской администрации отказался публично давать какие-либо оценки произошедшему.

«Речь идет о суверенном решении правительства Украины. И я уступлю им (должностным лицам в Киеве — прим. «Ленты.ру») возможность говорить об этом», — сказал Ведант Пател.

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      Александра Синицына
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