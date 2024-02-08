Военкор подаст в суд на Владимира Соловьева из-за оскорблений

Военкор Хайруллин подаст в суд на телеведущего Соловьева из-за оскорблений

Военный корреспондент Марат Хайруллин заявил, что подаст в суд на телеведущего Владимира Соловьева после того, как тот обвинил журналиста в пособничестве Украине из-за публикации карты с позициями российских военных частей и назвал врагом. Об этом военкор рассказал в своем Telegram-канале.

«Мы посоветовались, приняли решение подавать в суд на Соловьева. Обращаться в прокуратуру», — сообщил Хайруллин. По его мнению, своими высказываниям телеведущий в его лице оскорбил участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Военкор также заявил, что опубликованные им в открытом доступе данные не были секретными.

Критика Соловьева, возмутившая Хайруллина, прозвучала в эфире программы «Полный контакт» 8 февраля. «Кто тебя пустил на фронт? Ты берешь и публикуешь карты. Откуда ты эти карты взял? Хайруллин, ты их сам составил? Или у командира своровал и выложил в открытый доступ? Тебя судить надо. Ты хохлам сдаешь позиции наших? Так это понимать?» — возмутился телеведущий. Он назвал Хайруллина врагом и сволочью, а также обвинил военкора в оправдании действий бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), осужденного в 2024 году за призывы к экстремизму.

Конфликт между Соловьевым и Хайруллиным начался после того, как телеведущий прокомментировал интервью военкора, вышедшее в 2023 году. В нем Хайруллин заявил, что Соловьев «впал в истерику» от испуга в зоне СВО. 7 февраля Соловьев в эфире канала «Соловьев LIVE» опроверг эти утверждения и обвинил военкора во лжи. Он заверил, что не был вместе с Хайруллиным на фронте. После этого военкор выпустил несколько критических постов о Соловьеве в своем Telegram-канале.