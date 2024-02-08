Китай потерял статус главного поставщика товаров в США

Мексика впервые с начала века обогнала Китай в статусе главного импортера США

Поставки мексиканских товаров в США в 2023 году выросли почти на пять процентов, превысив отметку в 475 миллиардов долларов, что позволило стране впервые с начала века обогнать Китай в статусе главного американского импортера, сообщает Associated Press.

Данные Министерства торговли США, на которые ссылается агентство, показывают, что китайский импорт потерял 20 процентов, упав до 427 миллиардов долларов. В целом экономические связи между двумя крупнейшими экономиками мира в последние годы пострадали из-за геополитической напряженности и торговой войны.

Тарифы на китайский импорт начал в 2018 году вводить еще президент США Дональд Трамп. Сменивший его Джо Байден сохранил ограничения, таким образом, решение стало общим для Демократический и Республиканской партий.

Белый дом призывает искать поставщиков в дружественных странах или возвращать производство домой, а лучше всех новыми обстоятельствами воспользовалась Мексика. Тем не менее эксперты указывают, что на статистику влияют открытые в этой стране заводы китайских производителей, которые обходят торговые ограничения.

Наибольшее падение продемонстрировали поставки компьютеров, электроники, химикатов и фармацевтики, то есть самые политически чувствительные категории. Такая динамика, отмечается в материале, скорее всего, свидетельствует о том, что речь идет о направленной политике, а не о каких-либо других причинах.

Ранее исследовательская компания QUICK выяснила, что отток средств инвесторов с бирж Китая, включая Гонконг, в январе достиг 1,7 триллиона долларов. При этом большая часть средств попадала в фондовый рынок США, который получил 1,4 триллиона.