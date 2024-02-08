Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:02, 8 февраля 2024Россия

Минобороны сообщило о пресечении атаки ВСУ в Белгородской области

Минобороны России: пресечена попытка ВСУ совершить атаку в Белгородской области
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской области пресечена попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«8 февраля т. г. около 16:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — пояснили в министерстве.

По данным оборонного ведомства, украинский беспилотник был уничтожен системами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Ранее стало известно, что при атаке дрона-камикадзе ВСУ на автобус в Белгородской области пострадал человек. По данным Гладкова, автобус с мирными жителями подвергся атаке в селе Новая Таволжанка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      На складе Wildberries под Москвой произошла массовая драка. Ее участников отвезли в военкомат, им пригрозили увольнением

      Гай Ричи раскрыл секрет похудения без особых усилий

      Глава МИД Венгрии назвал подрыв «Северных потоков» терактом

      В России высказались об ударе беспилотника ВСУ по автобусу в Новой Таволжанке

      В Одессе улицу Толстого захотели переименовать в Шолом-Алейхема

      В России отреагировали на отказ Китая в заправке контейнеровоза Moskva

      Россияне атаковали Такера Карлсона в соцсетях

      Минобороны сообщило о пресечении атаки ВСУ в Белгородской области

      Молодой жиголо сел на 11 лет за расправу над 50-летней россиянкой

      Путин наградил Кадырова орденом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше