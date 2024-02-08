Минобороны сообщило о пресечении атаки ВСУ в Белгородской области

Минобороны России: пресечена попытка ВСУ совершить атаку в Белгородской области

В Белгородской области пресечена попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«8 февраля т. г. около 16:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — пояснили в министерстве.

По данным оборонного ведомства, украинский беспилотник был уничтожен системами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области.

Ранее стало известно, что при атаке дрона-камикадзе ВСУ на автобус в Белгородской области пострадал человек. По данным Гладкова, автобус с мирными жителями подвергся атаке в селе Новая Таволжанка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.