Модель вывели из самолета из-за секс-игрушки в чемодане

Модель и инфлюэнсершу Аманду Диас Рохас вывели из самолета из-за подозрительного шума, который издавала внезапно включившаяся секс-игрушка в ее чемодане. Инцидент попал на видео, опубликованное в TikTok, на него обратил внимание британский таблоид Daily Star.

Как пишет издание, сотрудники службы безопасности попросили пассажирку проверить содержимое ее багажа. На размещенных в сети кадрах смущенная модель открывает чемодан, достает из него розовый вибратор и пытается его выключить, пряча под одеждой. Инцидент рассмешил работников аэропорта, и Рохас разрешили вернуться на рейс.

Видео собрало более 1,2 миллиона лайков и более 13 тысяч комментариев. «Забота о себе — самая важная забота», «Девушка, вынь чертовы батарейки во время полета», «Друзья для того и нужны, чтобы записывать самые неловкие моменты», — написали пользователи сети.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей, как ее свекровь обнаружила в чемодане предмет, заставивший ее устыдиться. Она рассказала, что родственница достала секс-игрушку, после чего показала предмет внуку и понюхала его.