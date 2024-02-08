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18:34, 8 февраля 2024Путешествия

Модель вывели из самолета из-за секс-игрушки в чемодане

Кадр: Jam Press Vid

Модель и инфлюэнсершу Аманду Диас Рохас вывели из самолета из-за подозрительного шума, который издавала внезапно включившаяся секс-игрушка в ее чемодане. Инцидент попал на видео, опубликованное в TikTok, на него обратил внимание британский таблоид Daily Star.

Как пишет издание, сотрудники службы безопасности попросили пассажирку проверить содержимое ее багажа. На размещенных в сети кадрах смущенная модель открывает чемодан, достает из него розовый вибратор и пытается его выключить, пряча под одеждой. Инцидент рассмешил работников аэропорта, и Рохас разрешили вернуться на рейс.

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Видео собрало более 1,2 миллиона лайков и более 13 тысяч комментариев. «Забота о себе — самая важная забота», «Девушка, вынь чертовы батарейки во время полета», «Друзья для того и нужны, чтобы записывать самые неловкие моменты», — написали пользователи сети.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей, как ее свекровь обнаружила в чемодане предмет, заставивший ее устыдиться. Она рассказала, что родственница достала секс-игрушку, после чего показала предмет внуку и понюхала его.

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      Марина Черняк
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