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13:27, 8 февраля 2024Бывший СССР

Молдавия продолжит присоединяться к антироссийским санкциям

МИД Молдавии: Кишинев продолжит присоединяться к антироссийским санкциям

Фото: Gikü / Wikimedia

Кишинев продолжит присоединяться к антироссийским санкциям Европейского Союза, несмотря на ущерб, который такие действия могут нанести экономике страны. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Молдавии Михай Попшой в эфире телеканала TVR Moldova.

«Степень присоединения Молдавии к санкциям против России по итогам прошлого года превысила 80 процентов. Мы продвинулись и продолжим эти обращения по присоединению к нашим европейским партнерам (...) Как бы мы ни хотели иметь хорошие отношения для наших граждан, хорошие коммерческие отношения — это пока подождет», — заявил глава МИД.

Министр добавил, что в настоящий момент страна заинтересована в развитии стратегических отношений с Румынией.

Ранее Попшой высказался о возможности улучшения отношений между Кишиневом и Москвой. По его словам, Россия подверглась санкциям со стороны «большей части мира», а поэтому нормализация двусторонних связей в ближайшее время не состоится.

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      Глеб Палехов
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