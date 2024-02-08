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15:07, 8 февраля 2024Среда обитания

Москвичам пообещали легкое потепление

Синоптик Шувалов: в ближайшие три дня в столице ожидается мороз

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В ближайшие три дня в Москве ожидаются особенно низкие температуры. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Резкое похолодание связано с затоком холодного арктического воздуха через Карелию и Ленинградскую область. На снижение температуры также влияет область атмосферного давления.

Из-за ясной погоды происходит выхолаживание в арктическом воздухе. Из-за этого ночные и дневные температуры в ближайшее время окажутся на 7-10 градусов ниже обычного для этого времени года, а также ниже среднеклиматических январских значений.

С пятницы по воскресенье, с 9 по 11 февраля, ночью ожидается минус 15-20 градусов, днем минус 10-13 градусов. Ослабнут морозы к понедельнику, 12 февраля — в этот день немного потеплеет, до минус 5-9 градусов, возможен легкий снег.

Затем снова похолодает. По словам синоптика, процесс нагнетания холода с севера будет продолжаться практически до середины февраля.

Ранее центр погоды «Фобос» сообщил, что в столице после прохождения циклона «Ольга» образовались рекордные за всю зиму сугробы. На метеостанции ВДНХ их уровень достиг 60 сантиметров. За сутки с 7 февраля выпало семь сантиметров осадков.

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      Мария Черкасова
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