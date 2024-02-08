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21:43, 8 февраля 2024Наука и техника

На Алтае нашли крупнейшую популяцию вымирающего растения

На Алтае ученые нашли крупнейшую популяцию вымирающего растения

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Крупнейшую популяцию вымирающего растения нашли ученые в Республике Алтай. Об этом сообщили на сайте Сайлюгемского нацпарка.

Самый большой в России резерват редкого вымирающего растения астрагала замечательного обнаружили на территории кластера «Сайлюгем» в урочище Баян-Чаган.

Резерват находили всего в трех местах, два из которых находятся в России, один — в Монголии.

Ранее ученые из Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева РАН обнаружили в Карском море неизвестный ранее вид диатомовых водорослей. Растения были найдены в месте, где река Обь впадает в Карское море.

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      Юлия Мискевич
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