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12:30, 8 февраля 2024Бывший СССР

На Украине главу Верховного суда Крыма обвинили в госизмене

ГБР Украины обвинило главу Верховного суда Крыма Радионова в госизмене

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обвинило главу Верховного суда Крыма Игоря Радионова в госизмене. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

По данным ГБР, после возвращения полуострова в состав России чиновник возглавил суд. Также он участвовал в деятельности органов власти Крыма.

Радионову вменяют обвинения по части 1 статьи 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины, которая предполагает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее генпрокурор Украины предъявил заочные обвинения народному артисту России и депутату Госдумы Дмитрию Певцову. Ему инкриминированы «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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