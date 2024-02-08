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16:16, 8 февраля 2024Бывший СССР

На Украине назвали Норвегию должником Киева и потребовали денег

Директор ЦПК Каленюк: Норвегия должна Украине гораздо больше денег

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Норвегия стала должником Украины, заработав деньги на военном конфликте, и поэтому обязана помогать Киеву. Продолжения поддержки от Осло потребовала директор Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дарья Каленюк в эфире Radio NV.

«У норвежцев есть гораздо больше денег. Норвежцы заработали на войне, я могу так говорить, потому что это факт, больше 200 миллиардов долларов», — сказала Каленюк.

При этом она назвала Норвегию и Японию теми странами, которые закрывают дыру в украинском бюджете вместо США. «Более 20 миллиардов долларов в годовом выражении уже третий месяц закрывают норвежцы», — уточнила директор.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что у Евросоюза нет волшебной палочки, которая помогла бы передать Украине больше боеприпасов.

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