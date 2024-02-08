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12:25, 8 февраля 2024Бывший СССР

На Украине признали сложности с определением российских атак

Спикер ВВС Украины Игнат признал сложности с определением российских атак

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности с определением российских атак. Это признал представитель командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона.

Игнат прокомментировал противодействие ВСУ российским ракетным ударам. По его словам, сложно вычислить, когда может произойти следующая атака.

«Периодика здесь такая, что очень трудно догадаться, когда именно будет атака в следующий раз», — заявил спикер ВВС Украины. Он подчеркнул, что украинские военные должны постоянно готовиться к ракетным ударам, а также должны пополняться запасы вооружения. Также Игнат выразил надежду на помощь западных союзников информацией и средствами противовоздушной обороны.

Ранее Игнат говорил, что стране до сих пор не хватает комплексов противовоздушной обороны, несмотря на поставки Запада. По его словам, ВСУ нужны дополнительные зенитно-ракетные комплексы IRIS-T немецкого производства и американские Patriot.

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      Юрий Леонов
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