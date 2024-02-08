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15:49, 8 февраля 2024Среда обитания

Назван способ зафиксировать цены на жилье в России

Девелопер Гайдуков: зафиксировать цены на жилье поможет снижение комиссий
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Снижение банковских комиссий для застройщиков на 3-4 процента поможет зафиксировать цены на жилье в России. Таким мнением с РИА Новости поделился президент компании-застройщика «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

Он заявил, что программа льготной ипотеки стимулирует развитие рынка и позволяет девелоперам реализовывать проекты, а также является самым доступным способом улучшить жилищные условия для большинства россиян.

Гайдуков сообщил, что многие банки после сокращения бюджетной компенсации за кредитование по льготным ставкам ввели схему комиссий по льготной ипотеке для застройщиков до девяти процентов. Этот процент необходимо снизить до 3-4 процентов, а также нужно уменьшить срок субсидирования кредитов от застройщиков с тридцати до десяти лет. Более низкий процент комиссий позволит не ухудшать продукт и не повышать цены.

Ранее стало известно, что в январе 2024 года выдачи кредитов на жилье упали на 65,5 процента по сравнению с декабрем 2023-го. В денежном выражении объем выдачи ипотеки в первом месяце года достиг 274,9 миллиарда рублей.

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      Мария Черкасова
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