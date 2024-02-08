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09:54, 8 февраля 2024Экономика

Названы причины невысокой эффективности антироссийских санкций

Аналитики Сбера назвали причины невысокой эффективности западных санкций

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Введенные Западом антироссийские санкции не сработали так, как задумывалось. Об этом говорится в исследовании «Почему не сработали санкции?», проведенном Центром финансовой аналитики Сбербанка, материалы есть у РБК.

Аналитики назвали несколько причин невысокой эффективности ограничений. Среди них — низкая зависимость российской экономики от внешнего капитала, высокая значимость для мира российских сырьевых товаров (покупать их, хотя и в меньших объемах, продолжают и сами западные страны), налаживание внутреннего производства с целью импортозамещения.

Порой антироссийские санкции давали «обратный эффект», отмечают исследователи из Центра финансовой аналитики Сбера. В качестве примера можно привести уход компаний из России, что дало стимул для роста внутреннего производства, налаживания параллельного импорта. Также речь идет об ограничениях на вывод капитала, что позволило укрепить курс рубля. Наконец, преследования российского бизнеса на Западе ведут к тому, что их средства остаются внутри страны.

Среди факторов устойчивости российской экономики выделяют также высокий профицит внешней торговли и относительно низкий уровень внешнего долга.

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По оценке авторов из Центра финансовой аналитики Сбербанка, на потребительском рынке появились новые ниши для отечественных производителей. Так, на основе анализа данных Сбера по 7,8 тысячи торговых центров за 11 месяцев 2023 года исследователи выяснили, что розничный оборот по российским брендам вырос на 25 процентов к тому же периоду 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что, несмотря на то что санкции западных государств в чем-то тормозят страну, они стимулируют развитие ее экономики. Глава государства признал, что введенные в отношении Москвы ограничения доставляют ряд проблем и заставляют ее переносить ранее принятые решения. Однако, как подчеркнул Путин, при этом у страны возникают новые возможности, которыми она начинает пользоваться.

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      Алина Гончарова
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