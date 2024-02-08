Отец участника СВО получил тяжелое ранение при обстреле ВСУ российского региона

Гладков: отец участника СВО получил тяжелое ранение при обстреле села Ржевка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о состоянии пострадавших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Ржевка Шебекинского городского округа.

В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пятеро мирных жителей. Глава региона сообщил, что один из пострадавших находится в очень тяжелом состоянии — у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. Еще четверо пострадавших находятся под контролем врачей: у одной женщины зафиксировано ранение печени, у второй — осколочное ранение правого бедра и голени. Еще у одного мужчины осколочное ранение левого бедра, у второго — осколочное ранение обоих бедер и левой руки.

«Переговорил с супругой тяжелораненого жителя и сыном, который только что вернулся из зоны СВО. Все мы очень переживаем и надеемся на врачей, которые сейчас борются за жизнь мужа и отца. Все, что необходимо, будет предоставлено», — сообщил Гладков.

Ранее стало известно, что дрон-камикадзе ВСУ также атаковал автобус с людьми в селе Новая Таволжанка Белгородской области, в результате чего пострадал один мужчина.