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18:11, 8 февраля 2024Силовые структуры

Россиянку приговорили к 12,5 года за организацию сети подпольных казино

В Крыму суд приговорил к 12,5 года организатора сети подпольных игровых залов

Фото: Сергей Расулов / NewsTeam / РИА Новости

Суд в Симферополе приговорил жительницу Брянска к 12,5 года колонии за организацию крупной сети подпольных игровых залов в Крыму, где местные жители проиграли 15 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фигурантке также назначили штраф 800 тысяч рублей. Следствие установило, что с 2015 года обвиняемая создала и возглавила преступное сообщество, члены которого открывали подпольные игровые залы в Симферополе, Евпатории, Керчи, Ялте, Феодосии, Красноперекопске и в Джанкое.

Для того, чтобы скрывать преступления, женщина создала фирму, которая якобы специализировалась на внебиржевой торговле. Через эту организацию фигурантка вела бухгалтерию и фиктивно нанимала работников игровых залов. Незаконный доход женщины составил более десяти миллионов рублей.

Преступную деятельность сообщества выявили сотрудники ФСБ в 2017 году.

Ранее ФСБ вместе с коллегами из полиции пресекли теневую банковскую деятельность и задержали подозреваемых в осуществлении незаконных переводов и инкассации денежных средств в шести регионах России.

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      Анна Габай
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