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22:11, 8 февраля 2024Мир

Посол Антонов раскрыл позицию США по поставкам оружия Украине

Антонов: США подтвердили РФ, что бросят все силы на поставки оружия Украине
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Соединенные Штаты подтвердили, что не готовы учитывать озабоченности Москвы и намерены «бросить все силы и средства» на поставку новых вооружений Киеву. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.

Антонов подчеркнул, что дипломатические контакты показали принципиальное расхождение в подходах к международной политике и обстановке между США и Россией. «Наши озабоченности учитывать не готовы», — отметил дипломат.

Он уточнил, что в подобных условиях России «необходимо добиваться простой, ясной, четкой и энергичной победы на поле боя в ходе СВО».

Ранее Анатолий Антонов сообщил, что Украина применяет полученное от Соединенных Штатов оружие не только на фронте, но и против мирного населения.

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      Юлия Мискевич
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