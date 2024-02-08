Посол Антонов раскрыл позицию США по поставкам оружия Украине

Антонов: США подтвердили РФ, что бросят все силы на поставки оружия Украине

Соединенные Штаты подтвердили, что не готовы учитывать озабоченности Москвы и намерены «бросить все силы и средства» на поставку новых вооружений Киеву. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.

Антонов подчеркнул, что дипломатические контакты показали принципиальное расхождение в подходах к международной политике и обстановке между США и Россией. «Наши озабоченности учитывать не готовы», — отметил дипломат.

Он уточнил, что в подобных условиях России «необходимо добиваться простой, ясной, четкой и энергичной победы на поле боя в ходе СВО».

Ранее Анатолий Антонов сообщил, что Украина применяет полученное от Соединенных Штатов оружие не только на фронте, но и против мирного населения.