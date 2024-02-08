Предсказан срок возвращения весны в Москву

Синоптик Шувалов: весна в Москву придет своевременно, но внезапно

Весна в Москву придет своевременно, но будет неожиданной и противоречивой. Срок возвращения теплой погоды в столицу предсказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

Однако точных дат синоптик не назвал, так как счел невозможным прогнозировать в текущих условиях дальше пяти-семи дней. «Я бы не стал забегать вперед и говорить, что к нам идет весна. В начале марта ситуация станет более прозрачной. Я очень сильно подозреваю, что у весны будет такой же внезапный и противоречивый характер, как и у зимнего сезона», — пояснил Шувалов.

Ранее метеоролог предупредил, что в ближайшие дни в столице ожидаются особенно низкие температуры — столбики термометров могут падать до минус 15-20 градусов Цельсия ночью с 9 по 11 февраля.

Ослабнут морозы, по прогнозам специалиста, к понедельнику. 12 февраля немного потеплеет, до минус 5-9 градусов, возможен легкий снег, рассказал Шувалов.

