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13:41, 8 февраля 2024Путешествия

Прилетевшие в Гоа россияне остались без багажа на три дня из-за непогоды

E1.ru: авиакомпания посадила россиян на рейс Екатеринбург — Гоа без багажа

Фото: Jason Ortego / Unsplash

Российская авиакомпания посадила пассажиров на рейс ЕкатеринбургГоа без багажа из-за непогоды, в результате люди остались без базовых вещей на три дня. Подробности сообщил портал E1.ru.

Уточняется, что россияне прилетели отдыхать на индийский курорт 6 февраля и узнали в аэропорту, что перевозчик не положил их чемоданы в самолет. «Люди в зимней одежде, без элементарных вещей! Цены на билеты — космические, а сервис нулевой!» — возмутилась родственница участников рейса.

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Пассажиры рассказали, что в багаже у них остались детское питание, легкая одежда и жизненно важные лекарства. Некоторые туристы приехали отдыхать всего на семь дней. При этом получить чемоданы они смогут только 10 февраля, когда состоится следующий рейс российской авиакомпании в Гоа.

В пресс-службе перевозчика пояснили, что были вынуждены оставить багаж в Екатеринбурге из-за встречного ветра по маршруту полета. Там пообещали отправить сумки ближайшим рейсом.

Ранее россияне застряли в аэропорту Ташкента более чем на десять часов, потому что рейс в Москву задержали по техническим причинам на неопределенное время. За ними прилетит другое воздушное судно чартерным рейсом.

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