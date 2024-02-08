Прокурор запросил восемь лет колонии экс-директору Собчак за вымогательство

Прокурор запросил до 8 лет для администраторов Telegram-канала «Тушите свет»

Прокурор запросил до восьми лет колонии для бывшего коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает РИА Новости.

Гособвинитель просит приговорить Суханова к восьми годам лишения свободы, Романовского и Бигаева — к 7,5 года.

Суханов, Романовский и Бигаев обвиняются в вымогательстве денег у Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». В своих показаниях фигуранты заявили, что владелицей канала является Собчак. Источник издания Baza утверждал, что почти половина эксклюзивной информации, опубликованной в канале, поступала от Собчак. 17 ноября телеведущая принесла извинения директору «Ростеха». Она добавила, что Суханов, Романовский и Бигаев также искренне сожалеют о содеянном.