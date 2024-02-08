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15:40, 8 февраля 2024Мир

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине

Помощник президента России Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Также затрагивалась ситуация на Украине, достаточно коротко», — рассказал Ушаков.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Путиным. Сообщается, что стороны обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также подтвердили готовность к наращиванию координации между Москвой и Пекином. Российский лидер, в свою очередь, поздравил китайского лидера с наступающим Праздником Весны и подтвердил приверженность Москвы принципу «одного Китая».

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      Максим Габриелян
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