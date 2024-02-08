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13:21, 8 февраля 2024Мир

Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Путиным

CCTV: председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом Путиным

Фото: Carlos Barria / Pool / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, тема их разговора остается неизвестной. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Во второй половине дня 8 февраля, в преддверии наступающего Китайского Нового года по лунному календарю, председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

По информации анонимных источников, в рамках разговора глав государств была озвучена озабоченность российской стороны в отношении возникающих ограничений финансово-экономического сотрудничества между странами.

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      Виктория Кондратьева
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