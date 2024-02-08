Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Путиным

CCTV: председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, тема их разговора остается неизвестной. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Во второй половине дня 8 февраля, в преддверии наступающего Китайского Нового года по лунному календарю, председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

По информации анонимных источников, в рамках разговора глав государств была озвучена озабоченность российской стороны в отношении возникающих ограничений финансово-экономического сотрудничества между странами.