Стало известно о телефонном разговоре Путина с Си Цзиньпином

Владимир Путин проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином 8 февраля. Об этом сообщает BRIEF со ссылкой на источник.

По словам источника, в рамках разговора глав государств будет озвучена озабоченность российской стороны в отношении возникающих ограничений финансово-экономического сотрудничества между странами.

Ранее Россия и Китай провели совместные консультации, посвященные военно-биологической деятельности США. В российском МИД отметили, что особое внимание на консультации стороны уделили «военно-биологической деятельности США и укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия».