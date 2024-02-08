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10:36, 8 февраля 2024Мир

Стало известно о телефонном разговоре Путина с Си Цзиньпином

Владимир Путин проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином

Фото: Carlos Barria / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином 8 февраля. Об этом сообщает BRIEF со ссылкой на источник.

По словам источника, в рамках разговора глав государств будет озвучена озабоченность российской стороны в отношении возникающих ограничений финансово-экономического сотрудничества между странами.

Ранее Россия и Китай провели совместные консультации, посвященные военно-биологической деятельности США. В российском МИД отметили, что особое внимание на консультации стороны уделили «военно-биологической деятельности США и укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия».

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      Семен Александров
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