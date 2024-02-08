Путин заявил о вкладе советских ученых в победу над нацизмом

Путин: научная дерзость советских ученых внесла вклад в победу над нацизмом

Научная дерзость ученых Советского Союза внесла огромный вклад в победу над нацизмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее Путин заявил, что оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к разрушительным последствиям для миллионов людей. Он также добавил, что Россия намерена противостоять любым попыткам провести пересмотр вклада СССР в победу над нацизмом.