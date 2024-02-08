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19:43, 8 февраля 2024Россия

Путин заявил о вкладе советских ученых в победу над нацизмом

Путин: научная дерзость советских ученых внесла вклад в победу над нацизмом

Научная дерзость ученых Советского Союза внесла огромный вклад в победу над нацизмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее Путин заявил, что оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к разрушительным последствиям для миллионов людей. Он также добавил, что Россия намерена противостоять любым попыткам провести пересмотр вклада СССР в победу над нацизмом.

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      Никита Абрамов
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