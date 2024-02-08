Раскрыты подробности массовой драки со стрельбой в российском городе

В массовой драке в Казани участвовали ОПГ «Новотатарские» и «Вторые Горки»

В массовой драке со стрельбой, которая произошла накануне ночью в Казани, участвовали члены двух группировок — «Новотатарские» и «Вторые Горки». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, к конфликту мог привести спор из-за денег, отправленных на незаконное обналичивание. Членов ОПГ «Вторые Горки» якобы обвинили в том, что они не вернули средства заказчика.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой видно, как несколько десятков мужчин устроили потасовку на проезжей части. Толпа заблокировала движение автомобилю Kia Optima и попытались достать из него водителя. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.