Дело возбудили после массовой драки со стрельбой в российском регионе

В Казани возбудили дело после массовой драки со стрельбой

В Казани возбудили уголовное дело после массовой драки со стрельбой на улице Кул Гали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Расследование ведется по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением оружия») УК России. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Виновным грозит до семи лет заключения.

Ранее с соцсетях появилось видео инцидента. На нем видно, как неизвестные на машинах заблокировали движение автомобилю Kia Optima и попытались достать из него водителя. У одного из напавших был в руках пистолет, у других — ракетница и арматура. Сообщается, что во время потасовки был открыт огонь.

Мужчин спугнула полиция, они скрылись во дворах. В городе был объявлен план-перехват.

Ранее сообщалось, что в Красноярске группа националистов получила сроки за нападения.