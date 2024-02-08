Риту Ору сняли на улице без макияжа

Папарацци сняли британскую певицу и актрису Риту Ору на улице без макияжа. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

33-летнюю исполнительницу запечатлели у отеля Ham Yard, который расположен в торгово-развлекательной квартире Сохо в Лондоне. Знаменитость была одета в серую джинсовую куртку, черный джемпер и широкие брюки из денима. Кроме того, она надела остроносые кожаные сапоги и взяла с собой две небольшие сумки.

На размещенных кадрах видно, что на лице артистки отсутствует косметика. Волосы при этом распущены и уложены в небрежные локоны.

В январе Риту Ору сфотографировали в откровенном образе. Тогда знаменитость предстала перед камерами в распахнутой шубе в пол, бюстгальтере из различных кусков ткани и брюках клеш с принтом в виде кожи рептилии.