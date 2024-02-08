Росгвардейцы сбили автоматным огнем дрон ВСУ в Херсонской области

Росгвардейцы сбили беспилотник ВСУ иностранного производства под Херсоном

В Херсонской области бойцы Росгвардии сбили автоматным огнем беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 8 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, сотрудники ведомства во время патрулирования территории услышали шум двигателя. Дрон приблизился, а затем начал удаляться. Военнослужащие прицельным огнем подбили беспилотник, который оказался мультироторным БПЛА иностранного производства.

8 февраля дрон-камикадзе ВСУ атаковал автобус с мирными жителями в Белгородской области.