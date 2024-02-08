Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:57, 8 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин на лету поймал выкинутую с пятого этажа годовалую девочку

В Казани мужчина на лету поймал выкинутую с пятого этажа годовалую девочку
Альберт Бикмуллин

Альберт Бикмуллин. Кадр: МВД России

Россиянин спас годовалую девочку, которую ее отец выбросил с пятого этажа. Об этом сообщает издание «МВД Медиа».

Инцидент произошел в Казани. Водитель Альберт Бикмуллин услышал детские крики и увидел, как мужчина высунул двоих детей-близнецов из окна и, держа их за одежду, грозился выкинуть их.

Предположительно, у отца случилось какое-то помутнение рассудка — ему казалось, что в квартире пожар. Он успел выкинуть девочку, а бросившийся на помощь очевидец успел поймать ребенка на лету, после чего они скатились в сугроб.

В это время отец с мальчиком на руках скрылся в квартире. Бикмуллин поднялся на пятый этаж и забрал второго ребенка у агрессивного отца.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что прибывшие на место ЧП сотрудники полиции задержали отца детей. Возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российский танкист более суток сдерживал атаки ВСУ. Он уничтожил десятки солдат противника, не допустив прорыва

      Россиянин на лету поймал выкинутую с пятого этажа годовалую девочку

      Новые коды появятся на автомобильных номерах в Подмосковье

      В Госдуме допустили наличие импортных яиц на свалке в Омске

      США выдали россиянина России

      В США высмеяли Байдена после появления в галстуке в цветах флага Украины

      Пара занялась сексом посреди торгового центра на глазах у покупателей

      Женщина призналась мужу в измене и столкнулась с неожиданной реакцией

      Два человека погибли после столкновения 29 машин в Подмосковье

      Военную базу США на востоке Сирии атаковали ракетами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше