Россиянин на лету поймал выкинутую с пятого этажа годовалую девочку

В Казани мужчина на лету поймал выкинутую с пятого этажа годовалую девочку

Россиянин спас годовалую девочку, которую ее отец выбросил с пятого этажа. Об этом сообщает издание «МВД Медиа».

Инцидент произошел в Казани. Водитель Альберт Бикмуллин услышал детские крики и увидел, как мужчина высунул двоих детей-близнецов из окна и, держа их за одежду, грозился выкинуть их.

Предположительно, у отца случилось какое-то помутнение рассудка — ему казалось, что в квартире пожар. Он успел выкинуть девочку, а бросившийся на помощь очевидец успел поймать ребенка на лету, после чего они скатились в сугроб.

В это время отец с мальчиком на руках скрылся в квартире. Бикмуллин поднялся на пятый этаж и забрал второго ребенка у агрессивного отца.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что прибывшие на место ЧП сотрудники полиции задержали отца детей. Возбуждено уголовное дело.