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20:22, 8 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин приревновал сожительницу к знакомому и расправился с ним

Россиянин совершил расправу над знакомым из ревности в Ленинградской области

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Обвиняемый в совершенной над знакомым расправе 32-летний россиянин предстанет перед судом в Ленинградской области. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в августе 2023 года обвиняемый приревновал сожительницу к своему другу, который, как ему показалось, оказывал ей излишние знаки внимания. Мужчина напал на соперника и нанес ему не менее 20 ударов кулаками и ногами по различным частям тела, в том числе по голове. Врачи на протяжении трех дней боролись за жизнь потерпевшего, но их усилия оказались тщетны.

Следователями собрано достаточное количество доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кингисеппский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

8 февраля сообщалось, что в городе Болотное Новосибирской области перед судом предстанет 58-летний рецидивист за расправу над пенсионеркой и кражу у нее денег.

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      Владимир Седов
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