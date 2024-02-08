Забивший россиянку сковородкой рецидивист предстанет перед судом

Под Новосибирском осудят рецидивиста, забившего сковородкой пенсионерку

В городе Болотное Новосибирской области перед судом предстанет 58-летний рецидивист за расправу над пенсионеркой и кражу у нее денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 10 сентября 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей 62-летней знакомой и нанес ей не меньше 17 ударов сковородкой по голове. После этого фигурант похитил у потерпевшей 11 тысяч рублей и скрылся.

Известно, что ранее мужчина неоднократно был судим за особо тяжкие преступления.

По данным регионального управления Следственного комитета России, мужчина признал вину в ходе предварительного следствия. Уголовное дело направили в Болотнинский районный суд.

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