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17:29, 8 февраля 2024Из жизни

Россиянин заявил в полицию на испортивших его обед воробьев

Житель Подмосковья заявил в полицию на испортивших его обед воробьев

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Житель подмосковного Серпухова был атакован воробьями в аэропорту Мурманска, после чего он написал заявление в полицию на птиц, не сумев определить, кто был виноват в сложившейся ситуации, сообщает Mash.

По данным источника, мужчина, прилетев в Мурманск, отправился в кафе внутри воздушной гавани. Там птицы отбирали его еду, бегали по столам и испражнялись, в том числе на россиянина и его обед. Посетитель заведения пожаловался сотрудникам на присутствие воробьев в кафе, на что ему ответили, что это «ребята местные и гнать их никто не будет».

В результате житель Подмосковья отправился писать заявление к правоохранителям.

Ранее сообщалось, что жители богатого пригорода Майами пожаловались на нашествие павлинов. Отмечалось, что по ночам птицы терроризируют местных жителей жуткими криками, клюют автомобили и повсюду испражняются.

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      Анастасия Алимпиева
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