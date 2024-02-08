Россиянину оторвало руки и ноги при обстреле ВСУ

Гладков: мужчине оторвало руки и ноги при обстреле ВСУ села Ржевка

При обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Ржевка в Шебекинском городском округе мужчине оторвало руки и ноги. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По предварительной информации, есть пятеро пострадавших, из них один раненый в тяжелом состоянии — у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей», — написал он.

По информации губернатора, россиянина, которому оторвало конечности из-за украинского обстрела, доставляют в Шебекинскую центральную районную больницу. У остальных четырех пострадавших врачи диагностировали осколочные ранения нижних конечностей, их также госпитализируют.

Село Ржевка в Белгородской области попало под удар со стороны Украины в четверг, 8 февраля. Пострадали пять человек, атакой также оказался поврежден автомобиль и два частных дома.

Тогда же дрон-камикадзе ВСУ атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка. Травмы получил один человек — у него осколочные ранения ноги.