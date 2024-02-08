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07:47, 8 февраля 2024Путешествия

Россиянка проехалась на поезде по Китаю и описала его фразой «храпят и пердят»

Фото: China Daily / Reuters

Российская тревел-блогерша проехалась на поезде по Китаю и описала путешествие фразой «храпят и пердят». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, она давно мечтала попасть в легендарный китайский трехъярусный плацкарт, однако вскоре пожалела об этом. Первым минусом поездки для нее стали храпящие люди. «Сколько ни ездила плацкартом по России, не сталкивалась с подобным храпом никогда: в каждом, говорю сейчас без преувеличения, абсолютно в каждом купе, храпел или сопел какой-нибудь китаец», — объяснила она.

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Кроме того, в купе она заметила едкий тухлый запах. «А все потому, что китайцы едят весьма специфические сильно пахнущие блюда, а потом еще рыгают и пердят», — добавила блогерша.

Туалет в вагоне россиянка назвала сущим адом, заметив, что пол был грязным, а места для переодевания там не хватило. Не нашлось в уборной и мыла с бумагой.

«Дорога прошла в мучениях и максимальном дискомфорте (уверяю вас, даже самые старые российские плацкартные вагоны — райское место на земле, в сравнении с китайским экономом)», — заключила она.

Ранее эта же путешественница зашла в русский магазин в Пекине и призналась, что была в шоке от увиденного. Она удивилась, что китайцы выстраиваются в очередь, чтобы купить колбасу отечественного производства.

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      Зарина Дзагоева
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