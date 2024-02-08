Россиянку обвинили в выбрасывании собачьих фекалий в коробку для нужд СВО

В Воронеже девушку обвинили в выбрасывании фекалий собаки в коробку для нужд СВО

В Воронеже девушку обвинили в выбрасывании собачьих фекалий в коробку для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

По данным источника, жители российского города объявили сбор окопных свечей для отправки в зону боевых действий. С этой целью они выставили коробку возле дома на улице Ростовской.

Однако одна горожанка стала оставлять в точке сбора совсем другое. Как пояснил очевидец, девушка ежедневно выкидывает в коробку пакет с собачьими экскрементами.

Сначала жильцы предполагали, что она могла перепутать коробку с мусорным баком. Чтобы ситуация не повторилась, они сделали надпись о спецоперации заметнее, но и это результатов не принесло. После этого один из местных жителей допустил, что россиянка делает это намеренно.

Ранее сообщалось, что в Иркутске уволили начальницу почты за отказ отправлять окопные свечи военнослужащим. Родственники бойцов СВО забрали и увезли посылки в другое отделение почты, где их приняли.